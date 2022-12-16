Video Haber Sosyal medyada çocuklarının taciz edildiğini iddia eden aile şikayette bulundu | Video
Sosyal medyada çocuklarının taciz edildiğini iddia eden aile şikayette bulundu | Video

Sosyal medyada çocuklarının taciz edildiğini iddia eden aile şikayette bulundu | Video

16.12.2022 | 21:44

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Sosyal medyada çocuklarının taciz edildiğini iddia eden aile şikayette bulundu | Video 00:37
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Kırşehir'de belediye şirketinde çalışan kişinin sosyal medya üzerinden çocuklarına taciz mesajı gönderdiğini iddia eden aile, polis merkezine şikayette bulundu.

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