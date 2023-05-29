TAG Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı feci kaza: 2 ölü, 20 yaralı | Video
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda 3 tır, tarım işçilerini taşıyan servis ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi ölürken 20 kişi yaralandı. Feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken otoyolun Gaziantep-Nurdağı istikameti yaklaşık 4 saat trafiğe tamamen kapandı.
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