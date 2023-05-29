Video Haber TAG Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı feci kaza: 2 ölü, 20 yaralı | Video
TAG Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı feci kaza: 2 ölü, 20 yaralı | Video

TAG Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı feci kaza: 2 ölü, 20 yaralı | Video

29.05.2023 | 20:37

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda 3 tır, tarım işçilerini taşıyan servis ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi ölürken 20 kişi yaralandı. Feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken otoyolun Gaziantep-Nurdağı istikameti yaklaşık 4 saat trafiğe tamamen kapandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da şiddetli yağmur araçları yolda bıraktı | Video 01:43
Antalya'da şiddetli yağmur araçları yolda bıraktı | Video 29.05.2023 | 21:09
TAG Otoyolu’nda 5 aracın karıştığı feci kaza: 2 ölü, 20 yaralı | Video 02:09
TAG Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı feci kaza: 2 ölü, 20 yaralı | Video 29.05.2023 | 20:37
Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla görüşüyor! Erdoğan karşısında 12. yenilgisini alan Kılıçdaroğlu istifa eder mi? | Video 03:59
Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla görüşüyor! Erdoğan karşısında 12. yenilgisini alan Kılıçdaroğlu istifa eder mi? | Video 29.05.2023 | 16:18
21 bin seçmeni olan o ilçede yaklaşık 17 bin kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdi | Video 04:53
21 bin seçmeni olan o ilçede yaklaşık 17 bin kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdi | Video 29.05.2023 | 14:37
Kahramanmaraşlılar ikinci turda daha güçlü ’Erdoğan’ dedi | Video 02:24
Kahramanmaraşlılar ikinci turda daha güçlü 'Erdoğan' dedi | Video 29.05.2023 | 14:37
Ünlü isimlerden Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajları yağdı! ‘Seninle gurur duyuyoruz’ | Video 00:42
Ünlü isimlerden Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları yağdı! ‘Seninle gurur duyuyoruz’ | Video 29.05.2023 | 14:30
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber’de! Kabine ne zaman açıklanacak? | Video 45:36
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber’de! Kabine ne zaman açıklanacak? | Video 29.05.2023 | 13:42
Ardahan‘da Başkan Erdoğan‘ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı | Video 01:30
Ardahan‘da Başkan Erdoğan‘ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı | Video 29.05.2023 | 12:46
Son Dakika: Başkan Erdoğan bu akşam Biden ile görüşecek | Video 00:24
Son Dakika: Başkan Erdoğan bu akşam Biden ile görüşecek | Video 29.05.2023 | 12:39
Diyanet İşleri Başkanı, İstanbul’un Fethi’nin 570. yıl dönümünde Ayasofya’da sabah namazı kıldırdı | Video 04:30
Diyanet İşleri Başkanı, İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde Ayasofya'da sabah namazı kıldırdı | Video 29.05.2023 | 08:31
Başkan Erdoğan’dan balkon konuşması: Kazanan Türkiye’dir | Video 37:12
Başkan Erdoğan'dan balkon konuşması: Kazanan Türkiye'dir | Video 29.05.2023 | 00:43
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Bay bay bay Kemal | Video 00:51
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "Bay bay bay Kemal" | Video 28.05.2023 | 20:41
Son Dakika: Tarihi seçim, tarihi zafer! Başkan Erdoğan Kısıklı’da millete seslendi: Kazanan sadece Türkiye! | Video 19:53
Son Dakika: Tarihi seçim, tarihi zafer! Başkan Erdoğan Kısıklı'da millete seslendi: Kazanan sadece Türkiye! | Video 28.05.2023 | 20:38
Mustafa Destici: The Economist’e en büyük kapağı bugün Türk milleti attı | Video 04:24
Mustafa Destici: "The Economist'e en büyük kapağı bugün Türk milleti attı" | Video 28.05.2023 | 20:21
Millet kararını verdi, Türkiye kazandı! CHP Genel Merkezi’nde derin sessizlik hakim... | Video 03:03
Millet kararını verdi, Türkiye kazandı! CHP Genel Merkezi’nde derin sessizlik hakim... | Video 28.05.2023 | 20:16
Başkan Erdoğan’ın balkon konuşması bekleniyor! Külliye’de hazırlıklar tamam | Video 08:40
Başkan Erdoğan'ın balkon konuşması bekleniyor! Külliye'de hazırlıklar tamam | Video 28.05.2023 | 20:16
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Suyu bulandıran açıklama CHP’den geldi | Video 07:35
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Suyu bulandıran açıklama CHP'den geldi" | Video 28.05.2023 | 20:04
YSK Başkanı Yener: Şu ana kadar yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur | Video 00:49
YSK Başkanı Yener: "Şu ana kadar yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur" | Video 28.05.2023 | 19:01
SEÇİM SONUÇLARI netleşmeye başladı! Açılan sandık yüzde 85’i geçti! İşte Cumhurbaşkanlığı oy oranları | Video 00:29
SEÇİM SONUÇLARI netleşmeye başladı! Açılan sandık yüzde 85'i geçti! İşte Cumhurbaşkanlığı oy oranları | Video 28.05.2023 | 19:04
Gazeteci yazar Engin Ardıç son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:51
Gazeteci yazar Engin Ardıç son yolculuğuna uğurlandı | Video 28.05.2023 | 18:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA