Video Haber Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı | Video
Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı | Video

Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı | Video

03.05.2022 | 18:20

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Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan bayrağı indirmek isteyen Rambo Okan lakaplı Okan Güler gözaltına alındı.

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