Tunç Soyer’e videolu tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Körfez kirliliği ve trafiği için adaylık sürecinde verdiği vaatleri, video ile hatırlattı. Sürekli, Soyer’in vaatlerini unutturamayacağını, sorumluluklarından kaçamayacağını söyledi.