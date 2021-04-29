Tunceli'de teröristlerin kullandığı 27 sığınak ile 3 depo imha edildi | Video
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Tunceli'de devam eden Eren-7 Mercan-Munzur operasyon kapsamında timler 1 gün içerisinde 27 sığınak ile 3 depoyu bularak imha etti, patlayıcı düzenekleri ele geçirdi.
Valilikten yapılan açıklamada:"Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık Kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonlarda 27 sığınak ve 3 depo imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde, 1 adet EYP, 2 adet EYP malzemesi düzeneği, 1 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet laptop bilgisayar, 13 adet pil bloğu, 3 adet büyük tüp, 8 adet küçük tüp, 200 metre sera naylonu, 25 metre branda, 12 adet çakmak gazı, 1 adet DVD oynatıcı, 5 adet büyük pil, 1 adet ekmek sacı, 4 adet şişme yatak, 5 adet hücum yeleği, 8 adet kelepçe, 2 adet şemsiye, çok miktarda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.