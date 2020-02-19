Türk Kızılayı Yetkilisi'nden flaş İdlib ve Sevgi Mağazaları açıklaması | Video

Türkiye sınır hattına doğru göç eden sivil sayısı 2 milyon kişiye ulaştı. Son 6 günde ise rakamın 160 bine ulaştığı bildirildi. Bölgede bulunan sivillere Türk Kızılayı yardım götürmeye ve yaraları sarmaya devam ediyor. Türk Kızılayı Hatay İnsani Yardım Sorumlusu Fatih Kökcan yardımları ve süreci A Haber’ e anlattı. Kökcan; “Suriye’de 7 adet sevgi mağazamız bulunmakta ve bütün ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları bu mağazalarda karşılanmaktadır.” şeklinde konuştu.

"BÜTÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ"

Türk Kızılayı Hatay İnsani Yardım Sorumlusu Fatih Kökcan: "İdlib'de yaşanan son göç hareketinden sonra bağışçılarımızın göndermiş olduğu ürünler Hatay lojistik depomuza geliyor. Daha sonra ise İdlib'in içerisinde belirlenen ihtiyaç noktalarına sevk ediliyor. Suriye içerisinde 7 adet sevgi mağazamız bulunmaktadır. İçerisinde ücretsiz ve 0 malzemeler yer almaktadır. İhtiyaç sahibi insanlar mağazamıza gelip bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çocuklara, yetişkinlere ve cinsiyete göre kıyafetler burada ayrılıyor daha sonra ise kolilenerek sevkiyata hazır hale getiriliyor. Aynı zamanda gıda ve hijyen malzemeleri de bu yardımların içerisinde yer almaktadır." ifadesinde bulundu.