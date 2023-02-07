Uçak ambulanslar depremzedeler için havalandı! Bakan Koca: Türkiye bu zorluğun altında kalmayacak | Video

Son dakika haberi: Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli meydana gelen depremlerin ardından devletin tüm imkanları afet bölgeleri için seferber edildi. Enkaz altından yaralanmış halde kurtarılan ve durumu kritik olan hastalar, uçak ambulanslarla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye bu zorluğun altında kalmayacak" dedi.