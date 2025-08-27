Ücretsiz ders kitapları okullara ulaştı | Video

Milli Eğitim Bakanlığınca 2025-2026 eğitim öğretim yılında ücretsiz verilmek üzere hazırlanan yaklaşık 185 milyon ders kitabının okullardaki dağıtımına başlandı. Kitaplarda, basılı içeriklerin yanı sıra kitapların arkasında bulunan karekodlar ile öğrenmeyi destekleyecek çok fazla dijital içeriğe de yer verildi.