Video Haber Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret | Video
Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret | Video

Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret | Video

19.09.2022 | 23:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret | Video 01:08
Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret | Video 19.09.2022 | 23:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti | Video 01:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti | Video 20.09.2022 | 00:59
Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı | Video 10:25
Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı | Video 19.09.2022 | 23:02
Katliam yapan şüpheli gözaltına alındı | Video 00:45
Katliam yapan şüpheli gözaltına alındı | Video 19.09.2022 | 22:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti | Video 00:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti | Video 19.09.2022 | 21:02
İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu | Video 01:06
İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu | Video 19.09.2022 | 20:24
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan BM Vesayet Konseyi’ndeki Eğitim Zirvesi’nde önemli mesajlar | Video 05:06
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan BM Vesayet Konseyi'ndeki Eğitim Zirvesi'nde önemli mesajlar | Video 19.09.2022 | 19:26
Mehmet Barlas | ABD dış politikası bir cadıya teslim edildi 04:04
Mehmet Barlas | ABD dış politikası bir cadıya teslim edildi 19.09.2022 | 14:58
Melih Altınok | Bütün eşcinseller LGBT’li mi? 03:18
Melih Altınok | Bütün eşcinseller LGBT'li mi? 19.09.2022 | 14:56
MSB: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! 17 terörist etkisiz | Video 00:41
MSB: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! 17 terörist etkisiz | Video 19.09.2022 | 10:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Yunus el-Menfi ile görüştü | Video 00:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Yunus el-Menfi ile görüştü | Video 19.09.2022 | 08:24
Suruç şehidinin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz | Video 00:31
Suruç şehidinin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz | Video 18.09.2022 | 15:04
FETÖ sanıkları, Yunanistan’a kaçarken yakalandı | Video 01:32
FETÖ sanıkları, Yunanistan'a kaçarken yakalandı | Video 18.09.2022 | 12:50
Başkan Erdoğan’a Central Park’ta yoğun ilgi | Video 07:15
Başkan Erdoğan'a Central Park'ta yoğun ilgi | Video 18.09.2022 | 11:43
Bakan Adil Karaismailoğlu, Bodrum’da denizcilerle bir araya geldi | Video 04:50
Bakan Adil Karaismailoğlu, Bodrum’da denizcilerle bir araya geldi | Video 18.09.2022 | 10:58
TOKİ’de ucuz konutun başvuruları sürerken Başkan Erdoğan’dan yeni müjde | Video 01:59
TOKİ'de ucuz konutun başvuruları sürerken Başkan Erdoğan'dan yeni müjde | Video 18.09.2022 | 11:21
ABD’ye giden Başkan Erdoğan Central Park’ta yürüyüş yaptı | Video 02:29
ABD'ye giden Başkan Erdoğan Central Park'ta yürüyüş yaptı | Video 18.09.2022 | 11:26
Burkina Faso’lu hayranı, Başkan Erdoğan’la video çekti Dünyanın en iyi başkanı | Video 00:10
Burkina Faso'lu hayranı, Başkan Erdoğan'la video çekti "Dünyanın en iyi başkanı" | Video 18.09.2022 | 11:20
SON DAKİKA! MİT’ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan PKK/YPG’li Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi 03:26
SON DAKİKA! MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan PKK/YPG'li Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi 18.09.2022 | 10:15
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Pakistan’a giden yardım tırını uğurladı | Video 05:31
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Pakistan'a giden yardım tırını uğurladı | Video 17.09.2022 | 20:45

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kaza yaptığı haberini alan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, oyuncu İbrahim Büyükak ve sunucu Hakan Ural, Ilıcalı’yı hastanede ziyaret etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA