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OTOMATİK OYNAT
01:08
Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret | Video 19.09.2022 | 23:57
01:22
10:25
Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı | Video 19.09.2022 | 23:02
00:45
Katliam yapan şüpheli gözaltına alındı | Video 19.09.2022 | 22:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti | Video 19.09.2022 | 21:02
01:06
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Mehmet Barlas | ABD dış politikası bir cadıya teslim edildi 19.09.2022 | 14:58
03:18
Melih Altınok | Bütün eşcinseller LGBT'li mi? 19.09.2022 | 14:56
00:41
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Suruç şehidinin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz | Video 18.09.2022 | 15:04
01:32
FETÖ sanıkları, Yunanistan'a kaçarken yakalandı | Video 18.09.2022 | 12:50
07:15
Başkan Erdoğan'a Central Park'ta yoğun ilgi | Video 18.09.2022 | 11:43
04:50
Bakan Adil Karaismailoğlu, Bodrum’da denizcilerle bir araya geldi | Video 18.09.2022 | 10:58
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ABD'ye giden Başkan Erdoğan Central Park'ta yürüyüş yaptı | Video 18.09.2022 | 11:26
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kaza yaptığı haberini alan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, oyuncu İbrahim Büyükak ve sunucu Hakan Ural, Ilıcalı’yı hastanede ziyaret etti.