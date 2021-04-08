Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah çiftlik kurdu: Artık ‘Yumurtacı Coşkun’ diyecekler! | Video

Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, bir arkadaşı ile birlikte yumurta üretimi için Eskişehir’de bir çiftlik satın aldı. Yumurta üretimine başlayan sanatçı, çiftlikten kazandığı parayı kendi mesleğine ve müzik dünyasına yatırım olarak kullanacağını açıkladı. Sabah yaptığı açıklamada ayrıca, “ Hani Coşkun var ya sanatçı, besteci Coşkun derlerdi. Şimdi ise 'Yumurtacı Coşkun' diyecekler” ifadelerini kullandı.