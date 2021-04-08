Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah çiftlik kurdu: Artık ‘Yumurtacı Coşkun’ diyecekler! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
01:36
00:57
00:53
02:26
01:19
Son dakika! Emekli amiraller için ek süre talebi | Video 08.04.2021 | 17:16
00:25
Esenyurt meclisinde basına engel! Zorla meclisten çıkardılar | Video 08.04.2021 | 17:03
04:22
Mahmut Övür | ABD Büyükelçiliği, Montrö için kimlerle görüştü? 08.04.2021 | 15:56
05:54
04:19
Okan Müderrisoğlu | Asli gündem mi demiştiniz! 08.04.2021 | 14:38
05:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Megabank fikri yapılabilir" 08.04.2021 | 12:44
14:09
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde önemli açıklamalar 08.04.2021 | 12:36
05:01
Yavuz Donat | Manşet... Şehzadeler şehrinden 08.04.2021 | 11:54
02:55
Haşmet Babaoğlu | Hepsi sadece vesayetçi! 08.04.2021 | 11:49
02:19
03:44
Engin Ardıç | Saltanat 08.04.2021 | 10:55
12:23
03:54
02:10
02:02
Son Dakika: Güvenlik soruşturması teklifi kabul edildi | Video 08.04.2021 | 00:20
Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, bir arkadaşı ile birlikte yumurta üretimi için Eskişehir’de bir çiftlik satın aldı. Yumurta üretimine başlayan sanatçı, çiftlikten kazandığı parayı kendi mesleğine ve müzik dünyasına yatırım olarak kullanacağını açıkladı. Sabah yaptığı açıklamada ayrıca, “ Hani Coşkun var ya sanatçı, besteci Coşkun derlerdi. Şimdi ise 'Yumurtacı Coşkun' diyecekler” ifadelerini kullandı.