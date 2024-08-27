Vaniköy’deki kaçak inşaat skandalında yeni perde! Tutanaklar ortaya çıktı

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'ın Vaniköy Mahallesi'nde Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaatta yapılan çalışmalarla doğal zemine ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunarak tahribat yapıldığını tespit etti.