Video Haber Yunanistan insanlık suçu işlemeye devam ediyor! 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti | Video
Yunanistan insanlık suçu işlemeye devam ediyor! 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti | Video

Yunanistan insanlık suçu işlemeye devam ediyor! 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti | Video

22.12.2022 | 10:47

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Yunanistan insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Yunan Sahil Güvenliği tarafından Sisam Adası önlerinde düzensiz göçmenleri taşıyan botlarını durdurdukları ve dalga yaparak batırmaya çalıştıkları esnada 1'i 5 aylık hamile 2 kadın hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen sağ olarak kurtardı.

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