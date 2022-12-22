Yunanistan insanlık suçu işlemeye devam ediyor! 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti | Video

Yunanistan insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Yunan Sahil Güvenliği tarafından Sisam Adası önlerinde düzensiz göçmenleri taşıyan botlarını durdurdukları ve dalga yaparak batırmaya çalıştıkları esnada 1'i 5 aylık hamile 2 kadın hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen sağ olarak kurtardı.