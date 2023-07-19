Yunanistan’da son 24 saatte 66 yangın | Video

Yunanistan’da son 24 saatte 66 yeni yangın çıktı ve çoğu ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü. Başkent Atina çevresindeki ve Rodos Adası’ndaki yangınlar ise devam ediyor.