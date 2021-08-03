Yunanistan'da yeni orman yangınları çıktı | Video
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Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Aharnes belediyesine bağlı Varipombi bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı.