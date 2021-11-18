Video Kültür Sanat İznik Çinileri UNESCO'da | Video
İznik Çinileri UNESCO'da | Video

İznik Çinileri UNESCO'da | Video

18.11.2021 | 08:43

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) genel merkezine hediye ettiği İznik Çinisi panolarının açılışını yaparak, İznik Çinilerinin UNESCO Genel Merkezinde sergilenmesinin ülkemiz açısından gurur verici olduğunu kaydetti.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) genel merkezine hediye ettiği İznik Çinisi panolarının açılış törenine katıldı. UNESCO Genel Konferansı kapsamında düzenlenen ve UNESCO üyesi ülkelerin temsilcilerinin de davetli olduğu İznik Çinisi panolarının açılış töreninde konuşan Kıran, Türk kültürü ve Türk tarihi olan İznik Çinilerinin UNESCO Genel Merkezinde sergilenmesinin ülkemiz açısından gurur verici olduğunu ifade etti.

Ayrıca açılışta, Türkiye'nin Paris Büyük Elçisi Ali Onaner, Türkiye'nin OECD Nezdindeki Daimi Temsilci Büyükelçi Kerem Alkin ile İznik Çinilerinin UNESCO'da sergilenmesinde ev sahipliği yapan Türkiye'nin UNESCO Nezdindeki Daimi Temsilci Büyükelçi Altay Cengizer hazır bulunurken, açılış sonrası davetlilere Türk yiyecek ve içecekleri ikram edildi.

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