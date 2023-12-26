Alp Navruz, Sıla Türkoğlu ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu! Alp Navruz: Araya kara kedi girmedi!

Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu ve Müjde Uzman'ın başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, bir süredir Alp Navruz ile gözlerden uzak ilişki yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz’un ilişkisinin bittiği ortaya çıktı. Instagram hesabından da birbirini silen çiftten Alp Navruz’dan bugün ilk kez konuyla ilgili açıklama geldi. İşte Alp Navruz’un o dikkat çeken açıklaması!