Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğullarının Karan’ın sevimli halleri damga vurdu! | Video

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, ‘Çalıkuşu’ dizi setinde tanışıp arkadaşlıklarını mutlu bir birlikteliğe taşıdı. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, o tarihten itibaren mutluluklarını iki de çocukla taçlandırdı. 2019 yılında ilk çocukları Karan Özçivit’i kucaklarına alan çift, geçtiğimiz günlerde Karan’ın 4’üncü yaş gününü kutladı. Bugün ise Karan’ın 23 Nisan’a özel okulda düzenlenen törendeki halleri sosyal medyaya damga vurdu. Törenin ardından ise Karan’ın Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’le boks yaptığı anlar ilgi çekti. İşte ayrıntılar!