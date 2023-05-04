Manken Gizem Akbaş'ı darbeden eski sevgiliye 7 ay 15 gün hapis | Video 04.05.2023 | 11:54 Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş'ı tekme ve yumruklarla darbettiği iddiasıyla 6 yıla kadar hapsi istenen eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta ile tehditle suçlanan arkadaşı Muhammed Emre Balcı'nın yargılandığı davada, karar çıktı. Mahkeme, Ayta’ya kasten yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Duruşma çıkışı açıklamaya yapmak isteyen Gizem Akbaş gözyaşlarını tutamayarak ‘’Korkuyorum tehditlerine devam ediyor ama kanıtlayamıyorum’’ dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında 16 Temmuz 2021 akşamı gerçekleşmişti. Şüpheli Mücahit İsmail Ayta, eğlenmeye giden eski sevgilisi Gizem Akbaş'ı lavabodan çıkmasının ardından saldırarak yumruk ve tekmelerle darp etmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında Şüpheli Mücahit İsmail Ayta hakkında "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" suçunda 2 yıldan 5 yıla kadar ve "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diğer şüpheli Muhammed Emre Balcı'nın ise "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Bir önceki celse duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında Gizem Akbaş ile Mücahit İsmail Ayta'nın olay sırasında ayrılmış olduklarını, olay günü eğlence mekanında karşılaştıklarını, şikayetçi lavabodan dönerken sanık Ayta tarafından yumruklanarak darp edildiği, Akbaş'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralandığı belirtilerek sanık Ayta'nın "Kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep etmişti.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına manken Gizem Akbaş ve avukatları katıldı. Mütalaaya karşı savunma yapan Gizem Akbaş avukatlarından Gökhan Çantaoğlu, mütalaada yer alan tehdit yönündeki beraat talebine katılmadıklarını belirterek, ''Müvekkilim Gizem Akbaş tehdit edildiği nedeniyle daha öncesinde sanık hakkında koruma kararı aldırmıştır. Buna rağmen olay günü vahşice saldırıya maruz kalmıştır. Olayın kadına cinayet kapsamında değerlendirilmesini talep ediyoruz'' diyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanıkların avukatı, kasten yaralama suçuna ilişkin savunmaları doğrultusunda takdiri indirim uygulanmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mücahit İsmail Ayta'ın kasten yaralama suçundan 9 ay hapis cezasını takdir indirimi uygulayarak 7 ay 15 güne düşürdü. Mahkeme, sanıkları tehdit suçundan yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.

Duruşma çıkışında Gizem Akbaş ve avukatları basın açıklaması yaptılar. Akbaş'a destek için gelen emekli hakim avukat Demet Tanrıverdi Keskin, Marmara Hukuk 88 girişliler olarak şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belitti.. Avukat Keskin, "Gizem uğradığı şiddetten dolayı mağdur oldu, kamera kayıtlarına yansıyan çok yoğun bir şiddet var. 7 ay bir ceza aldı sanık, tehditten ise beraat etti. Ancak Türkiye'de temel sorun infazın olmaması. 7 ay ceza verilen kişi, 7 gün bile yatmayacak. İnfazda önleyici tedbirler alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

''KORKUYORUM''

Manken Gizem Akbaş ise "Yaşadığım sonrası aldığım darbe, kamera görüntülerine zaten yansımaktadır. Ama hiçbir şekilde ceza almadı ve adli tıp kurumunun verdiği raporda da, şu an hiç iyi değilim" dedikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Akbaş, kendisini teselli eden avukatına ''Korkuyorum. Tehditleri devam ediyor ama ispatlayamıyorum'' dedi.