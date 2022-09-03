Mine Tugay'dan sevenlerini korkutan paylaşım! Kaza geçiren Mine Tugay son halini böyle paylaştı | Video
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Rol aldığı diziler kadar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren ünlü oyuncu Mine Tugay, son olarak hayranlarını korkutan bir haberle gündeme geldi. "Medcezir" dizisindeki 'Ender Serez' karakteri ile hafızalara kazınan Mine Tugay, bisiklet kazası geçirdi. Eli sargıya alınan oyuncu, o anları Instagram hesabından paylaştı. İşte Mine Tugay'ın kaza sonrası yaptığı o paylaşım...