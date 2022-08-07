Video Magazin Oğuzhan Koç konseri terk etti, hayranları yuhaladı | Video
Oğuzhan Koç konseri terk etti, hayranları yuhaladı | Video

Oğuzhan Koç konseri terk etti, hayranları yuhaladı | Video

07.08.2022 | 08:56

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Ankara’nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle konsere ara verdiğini ve daha sonra devam edeceğini belirten Oğuzhan Koç sahneye gelmedi. Duruma tepki gösteren hayranları ise Koç’u yuhaladı.

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Sincan Belediyesinin Kent Meydanında düzenlediği Oğuzhan Koç konser akşam saatlerinde başladı. Sincanlılar doyasıya eğlenirken akşam saatlerinde yağmur başladı. Sanatçı Oğuzhan Koç seyircilere yağmurun durumunu sordu. Vatandaşlar, Koç'tan konsere devam etmesini istedi. Yağışın şiddetini artırması nedeniyle Koç, konsere ara verdiğini daha sonra gelip yeniden şarkılarına devam edeceğini belirterek başka bir sanatçıya sahneyi bıraktı. Daha sonra sunucu sahneye gelerek konserin bittiğini belirtti. Bu duruma sinirlenen hayranları "Oğuzhan Koç sahneye" diyerek geri çağırdı. Müzisyenlerinde toparlandığını gören Sincanlılar Oğuzhan Koç'u yuhaladı. Sincanlılar ise ıslanmalarına rağmen Oğuzhan Koç'u bekledi. Daha sonra konsere gelen vatandaşlar ise Oğuzhan Koç'a tepki göstererek dağıldı.

Koç'un hayranları ise, halk olarak yağmurda beklediklerini ve Oğuzhan Koç'un kaçtığını söyledi.

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