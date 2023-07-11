Şarkıcı Sıla, konserinde Özkan Uğur’u andı | Video

Usta sanatçı Özkan Uğur'dan son dakika acı haber geldi. Uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur, hayatını kaybetti. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen sanatçı, kısa bir süre önce de entübe edilmişti. 69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur'un vefat haberi sanat camiasını da yasa boğdu. Usta sanatçının ölümünün ardından dün akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Sıla Gençoğlu, daha önce de birlikte konser verdiği Uğur'u andı.