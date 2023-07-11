Video Magazin Şarkıcı Sıla, konserinde Özkan Uğur’u andı | Video
Şarkıcı Sıla, konserinde Özkan Uğur’u andı | Video

Şarkıcı Sıla, konserinde Özkan Uğur’u andı | Video

11.07.2023 | 11:25

Usta sanatçı Özkan Uğur'dan son dakika acı haber geldi. Uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur, hayatını kaybetti. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen sanatçı, kısa bir süre önce de entübe edilmişti. 69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur'un vefat haberi sanat camiasını da yasa boğdu. Usta sanatçının ölümünün ardından dün akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Sıla Gençoğlu, daha önce de birlikte konser verdiği Uğur'u andı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şarkıcı Sıla, konserinde Özkan Uğur’u andı | Video 00:29
Şarkıcı Sıla, konserinde Özkan Uğur’u andı | Video 11.07.2023 | 11:25
Özkan Uğur’un cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi’nden alındı | Video 01:48
Özkan Uğur'un cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi'nden alındı | Video 11.07.2023 | 10:40
Özgü Namal ölen eşi hakkında ilk kez konuştu: 5 dakikada her şeyimi kaybettim, hayatım sonsuza kadar değişti | Video 00:30
Özgü Namal ölen eşi hakkında ilk kez konuştu: "5 dakikada her şeyimi kaybettim, hayatım sonsuza kadar değişti | Video 10.07.2023 | 15:09
Özkan Uğur’un şarkı söylerken duygulandığı anlar Türkiye’yi duygulandırdı | Video 01:02
Özkan Uğur'un şarkı söylerken duygulandığı anlar Türkiye'yi duygulandırdı | Video 09.07.2023 | 11:13
Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde konser verdi | Video 07:26
Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi | Video 09.07.2023 | 00:25
Özkan Uğur hayatını kaybetti! Oyuncu Ahmet Yenilmez A Haber’e bağlanıp usta sanatçıyı anlattı | Video 03:02
Özkan Uğur hayatını kaybetti! Oyuncu Ahmet Yenilmez A Haber’e bağlanıp usta sanatçıyı anlattı | Video 08.07.2023 | 17:58
Özkan Uğur hayatını kaybetti! Şarkıcı Hakan Peker A Haber’e bağlanıp usta sanatçıyı anlattı | Video 02:54
Özkan Uğur hayatını kaybetti! Şarkıcı Hakan Peker A Haber’e bağlanıp usta sanatçıyı anlattı | Video 08.07.2023 | 17:46
Özkan Uğur hayatını kaybetti! Şarkıcı Alişan A Haber’e bağlanıp usta sanatçıyı anlattı | Video 03:06
Özkan Uğur hayatını kaybetti! Şarkıcı Alişan A Haber’e bağlanıp usta sanatçıyı anlattı | Video 08.07.2023 | 17:45
MFÖ’nün starı Özkan Uğur vefat etti! Şarkıcı Alişan konuşmakta zorluk çekti! | Video 02:54
MFÖ'nün starı Özkan Uğur vefat etti! Şarkıcı Alişan konuşmakta zorluk çekti! | Video 08.07.2023 | 17:44
MFÖ’nün yıldızı Özkan Uğur hayatını kaybetti | Video 00:14
MFÖ'nün yıldızı Özkan Uğur hayatını kaybetti | Video 08.07.2023 | 16:32
SON DAKİKA: Usta sanatçı Özkan Uğur’dan acı haber geldi! Özkan Uğur hayatını kaybetti | Video 00:36
SON DAKİKA: Usta sanatçı Özkan Uğur'dan acı haber geldi! Özkan Uğur hayatını kaybetti | Video 08.07.2023 | 16:37
Hülya Avşar’ın plajda dans şovu gündem oldu | Video 00:11
Hülya Avşar'ın plajda dans şovu gündem oldu | Video 08.07.2023 | 11:29
’Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral ukulele çaldı, partneri Emre Bey eşlik etti | Video 00:30
'Vermem Seni Ellere'nin Zeliş'i Buse Meral ukulele çaldı, partneri Emre Bey eşlik etti | Video 07.07.2023 | 15:04
Taha Duymaz’ın annesi mezar başında yürekleri yaktı: Kokusuna doyamadığım cennet kokulu yavrum | Video 00:31
Taha Duymaz'ın annesi mezar başında yürekleri yaktı: "Kokusuna doyamadığım cennet kokulu yavrum" | Video 06.07.2023 | 09:24
Rapçi Asya Alizade yeniden gözaltında | Video 00:14
Rapçi Asya Alizade yeniden gözaltında | Video 05.07.2023 | 14:33
Şarkıcı Asya Alizade tekrar gözaltına alındı | Video 00:59
Şarkıcı Asya Alizade tekrar gözaltına alındı | Video 05.07.2023 | 14:21
Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’le paylaşım: Aşkın olayım... | Video 00:17
Seda Sayan'dan eşi Çağlar Ökten'le paylaşım: "Aşkın olayım..." | Video 05.07.2023 | 10:44
Yüsra Geyik beyaz bikinisiyle sallandığı anları paylaştı: Salıncak görüp binmeyen bu dünyadan değildir | Video 00:15
Yüsra Geyik beyaz bikinisiyle sallandığı anları paylaştı: "Salıncak görüp binmeyen bu dünyadan değildir" | Video 01.07.2023 | 09:47
Çağla Şıkel’den bayram sporu... Fiziğiyle hayran bıraktı | Video 00:09
Çağla Şıkel'den bayram sporu... Fiziğiyle hayran bıraktı | Video 29.06.2023 | 09:29
Şarkıcı Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı boşanıyor! Nasıl tanıştıklarını böyle anlatmışlardı | Video 04:54
Şarkıcı Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı boşanıyor! Nasıl tanıştıklarını böyle anlatmışlardı | Video 27.06.2023 | 16:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA