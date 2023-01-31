Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten yeni evleri için avize baktı | Video

59 yaşında yeniden aşkı bulan Seda Sayan ile genç eşi Çağlar Ökten gündemden düşmüyor. Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ile Çağlar Ökten sosyal medya paylaşımlarıyla düşman çatlatmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Nisan ayında meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti. Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'le beraber yeni evlerine avize almak için alışverişe çıktı. İkili böyle görüntülendi...