Video Magazin "Seferoğulları’ndan Suphi" Cevdet Arıkan, sevenleri tarafından toprağa verildi | Video

"Seferoğulları’ndan Suphi" Cevdet Arıkan, sevenleri tarafından toprağa verildi | Video

20.12.2023 | 16:16

Tosun Paşa filminde Seferoğulları'ndan Suphi'yi oynayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Arıkan, Mersin’in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

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76 yaşındaki Arıkan, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmak istenen oyuncu, yolda hayatını kaybetti.
Kemal Sunal'ın "Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", Ferdi Tayfur'un "Çeşme", "Ben de özledim", Cüneyt Arkın'ın "Gırgır Ali" ve "İstasyon" filmleri başta olmak üzere 133 filmde rol alan, Ediz Hun, Erol Taş, Ayhan Işık, Murat Soydan ve Kadir İnanır gibi birçok ünlüyle aynı sette çalışan Cevdet Arıkan, Türk sinemasının ise son kalelerinden biriydi.

Tarsus Güney Mezarlığında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Cevdet Arıkan'ın eşi Kadife Arıkan, "Canım gidiyor, Cevdetim" diye gözyaşları döktü. Törene Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Cevdet Arıkan'ın 6 çocuğu ve sevenleri katıldı.

En küçük çocuğu olan Cem Arıkan, sinema camiasının son üyelerden birinin kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Yönetmen Cem Arıkan, "Babamızı kaybettik, çok söyleyecek bir şey yok. Benim en yakın arkadaşım, hem meslektaşımdır. Türk sinemasının, Yeşilçam'dan kalan son üyesinden biriydi. İnşallah geri kalanlar uzun ömürler yaşarlar, yeni projeler ürettiler, izleriz" dedi. Damadı Sefa Genç ise, sinema ve müzik camiasının vefasız olduğunu belirterek, "Yıllardır emeğini gördüğüm bir insandır. Mekanı cennet olsun. Müzik ve sinema camiası biraz vefasız bir camianın içindeyiz. Burada bulunması gerek insanlar var maalesef göremedik. Üzgünüz" ifadesini kullandı.

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