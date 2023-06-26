Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu! Yıldız isim İstanbul'a geliyor | Video
Ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta kadroyu genişletmek ve eksik bölgelere transferler gerçekleştirmek için adımlar atılıyor. Şenol Güneş yönetiminde oldukça başarılı bir seri yakalayan Beşiktaş, özellikle 10 numara pozisyonu için rotayı İngiltere'ye çevirdi.
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