Video Spor Beşiktaş - Ümraniyespor CANLI İZLE | İLK 11'LER
Beşiktaş - Ümraniyespor CANLI İZLE | İLK 11'LER

Beşiktaş - Ümraniyespor CANLI İZLE | İLK 11'LER

30.10.2022 | 09:46

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Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak. Saat 17.00'de Vodafone Park Stadı'nda oynanacak mücadele Tugay Kaan Numanoğlu tarafından yönetilecek. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Şenol Güneş, 3.5 yıl sonra Vodafone Park'a çıkacak.

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