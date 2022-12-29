Video Spor Fatih Karagümrük 4-1 Trabzonspor MAÇ SONU | Abdullah Avcı: "Trabzonspor böyle kolay teslim olmaz" | Video
Fatih Karagümrük 4-1 Trabzonspor MAÇ SONU | Abdullah Avcı:

Fatih Karagümrük 4-1 Trabzonspor MAÇ SONU | Abdullah Avcı: "Trabzonspor böyle kolay teslim olmaz" | Video

29.12.2022 | 08:53

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4-1'lik Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Bu hiç şık olmadı. Oyun olarak bu kadar oyunun dışında kalamayız. Geçen hafta Türkiye’nin gündemini değiştirdik. Trabzonspor böyle kolay teslim olmaz, ben de olmam” dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BİZE YAKIŞMADI"
Trabzonspor'un rakiplerine bu kadar kolay teslim olmaması gerektiğini belirten Avcı, "Bugün rakibe planladığımız baskıyı ilk 15-20 dakika fırsatlar bularak, doğru baskı yaparak fırsata çevirme şansı oluşmuştu ama bunu değerlendiremedik. Sonra yediğimiz ve attığımız gol, ilk 20 dakika sonra ayağımızdaki topu havaya attık ve kenar ortayla ikinci golü yedik. Baskıları yaptığımızda oyun kurma organizasyonlarında hata yaptık. Pasın şiddetini, pasın kalitesini ayarlayamadık. Hareketsizdik, sırtı dönük, ağır oynayan bir durumumuz oluştu. Rakip 10 kişi kaldı, daha fazla hareketli oynamamız lazım, pasın şiddetini daha iyi ayarlamamız lazım, domine etmemiz lazımdı. 4 gün yüksek enerjide oynayan takım, 4 gün sonra siyahla beyaz kadar fark olması bize hiç yakışmadı, şık olmadı. Bunu sorgulayacağım. Rotasyon yapmayı düşünüyordum ama vazgeçtim. Kazanan takımla bu yüksek enerjide devam etmek istedim ama aslında belki de yapmak gerekirdi. Tepki vermemek, mücadele etmemek benim, Trabzonspor'un alışık olmadığı bir durum. Bu hiç şık olmadı, bunu sorgulayacağım. Oyun olarak bu kadar oyunun dışında kalamayız. Geçen hafta Türkiye'nin gündemini değiştirdik. Yarışın içine tekrar gir, bugün bu kadar kolay teslim olamayız. Trabzonspor böyle kolay teslim olmaz, ben de olmam. 2022 senesinde birçok kupa ve başar yakalamış bir takım, yılbaşı kapanışını bu şekilde yapmaması gerekiyordu. Özür diliyoruz taraftarımızdan. 2023, önümüzdeki hafta itibariyle tekrar devam edecek. Aslında çok mutsuzuz. İyi bir yeni sezon girişi olmadı, bundan olumlu ya da olumsuz ne çıkaracağız ona bakacağız" ifadelerini kullandı.
Abdullah Avcı, maçın 49. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Visca'nın durumuyla ilgili ise, "Edin'in köprücük kemiğinde kırık var. Operasyon olup olmayacağı yarın belli olacak. Bazen oyuncu kaybediyorsun üzülüyorsun, maçı bu şekilde kaybetmek de beni yordu" cümlelerine yer verdi.

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