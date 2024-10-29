Video Spor Galatasaray 2-1 Beşiktaş maçı sonrası Muhabir Emre Kaplan’a yumruklu saldırı! İlk görüntüler...
Galatasaray 2-1 Beşiktaş maçı sonrası Muhabir Emre Kaplan’a yumruklu saldırı! İlk görüntüler...

Galatasaray 2-1 Beşiktaş maçı sonrası Muhabir Emre Kaplan’a yumruklu saldırı! İlk görüntüler...

29.10.2024 | 09:05

Galatasaray 2-1 Beşiktaş üstünlüğü ile sona eren derbi maçın ardından stat dışında spor muhabiri Emre Kaplan’a yumruk atıldı. Emre Kaplan ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheli S.G polis tarafından gözaltına alındı.

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Galatasaray- Beşiktaş derbisi sonrası stat önünde spor muhabiri Emre Kaplan'a bir kişi tarafından yumruk atıldı. Yüzüne aldığı darbe sonrası yüzünde kanama olan spor muhabiri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaplan'ın röntgeni çekilirken, burnuna darbe aldığı ve yanağında açılma da olduğu bildirildi. Polis ekipleri spor muhabirine saldıran kişinin S.G. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Şüpheli S.G hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulanarak, 6222 SKM madde 17 kapsamında adli işlem başlatıldı. Şüpheli S.G bugün adliyeye sevk edilecek.

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