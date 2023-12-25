İsmail Kartal: "Rakip yere yatarak hızımızı kesmeye çalıştı" | Video 25.12.2023 | 05:56 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 0-0 tamamlanan Galatasaray derbisinin ardından yaptığı açıklamada, “Rakip sürekli kendini yere atarak ikinci yarı zaman geçirerek hızımızı kesmeye çalıştı. Top 43 dakika oyunda kalmış. Lig ortalamasının altında” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Derbiye iyi hazırlandıklarını ifade eden İsmail Kartal, Galatasaray'da bazı oyuncuların zaman geçirmek üzerine planlama yaptıklarını söyleyerek, "İlk yarı biraz daha ofansif oyuncularla erken gol ile öne geçip, maçı lehimize çevirmeyi planladık ama baktık ki istediklerimiz olmadı. İkinci yarı oyuna yaptığımız müdahale ile oyunu dengeledik ve üstünlüğü ele geçirdik. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Rakip sürekli kendini yere atarak, ikinci yarı zaman geçirerek hızımızı kesmeye çalıştı. Top 43 dakika oyunda kalmış. Lig ortalamasının altında. Bunun sebebi hakemler. Oyunu devam ettirmesini beklerdik. Rakip takımın bazı oyuncuları sürekli kendini yere atarak hızımızı kesme üzerine plan yapmış bu belli. Rakip takım hocası 'bir tane yüzde yüz penaltımız verilmedi' diyor. O zaman Boey'un atılması lazımdı, atılmadı. Torreira atılması lazımdı, atılmadı. Başlarken bize kolay sarı kartlar gösterilirken rakibe kart gösterilmedi" şeklinde konuştu.

"ÇOK POZİSYON BULAMADIK, BULDUKLARIMIZI DA DEĞERLENDİREMEDİK"

Müsabakanın ikinci yarısında sarı-lacivertli oyucuların kazanmak için elinden gelen gayreti gösterdiğini aktaran Kartal, "İkinci yarı kazanmak için oyuncularım elinden gelen gayreti gösterdi. Çok pozisyon bulamadık ama bulduklarımızı da değerlendiremedik. Lig uzun maraton. 0-0 berabere kaldık. Kazanamıyorsak, kaybetmeyeceksiniz. Fenerbahçe olarak kazanmaya yakın bizdik. Taraftarlara 3 puan vermeyi çok istiyorduk, olmadı. İnşallah bundan sonraki maçlarda onları mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SÜPER KUPA MAÇINDA STRATEJİMİZ FARKLI OLACAK"

Suudi Arabistan'da oynanacak olan TFF Süper Kupa Final maçında Fred'den faydalanabileceklerini söyleyen İsmail Kartal, "Bugünkü maç bir taktik maçı. Fizik ön plana çıktı. Kupa maçı tek maç üzerinde oynayacak. Stratejiler farklı olacaktır. Fred önemli bir oyuncumuz oradaki maç kendisine şans vereceğiz. Oradaki maç tek olduğu için stratejimiz farklı olacak" değerlendirmesini yaptı.

"KENDİ EVİMİZDE 2 PUAN KAYBETTİK"

Galatasaray karşısında 2 puan kaybettiklerinin altını çizen Kartal, "2 puan hak ettik mi 1 puan aldık mı orta ve uzun vadede zaman gösterecek. Bu akşam kazanmak istedik ama olmadı. Kendi evimizdeydik ve 2 puan kaybettik. İki takım puanları paylaştı hala lideriz ve önümüzde bakıyoruz" dedi.

"FRED'İN YOKLUĞUNDA 8 NUMARAYA EN YATKIN İSİM İRFAN CAN'DI"

Fred'in yokluğunda İrfan Can Kahveci'ye görev vermesi hakkında ise İsmail Kartal, "Fred olmayınca 8 numara pozisyonunda elimizdekilerden oraya en yatkın İrfan Can'dı. Önceden de oynadığı için 'yaparım hocam' dedi. Ofansif oyuncularla kazanma üzerine erken golle kopartmayı planladık ama baktık yumuşak kaldık. İsmail'i alarak üstünlüğü aldık. İyi mücadele ettik ve berabere bitti" değerlendirmesini yaptı.

"5 HÜCUMCU VARKEN DEĞİŞTİRMEK İÇİN OYUNCU DEĞİŞTİRECEĞİZ DİYE BİR ŞEY YOK"

Müsabakada çift forveti tercih etmemesiyle ilgili yöneltilen soruya İsmail Kartal, "Çift forvete dönmek için elinizdeki oyuncuların performans göstermemesiyle alakalı. Szymanski, Dzeko iyi performans gösterdiler. İrfan iyiyken ve sahada 5 hücumcu varken oyuncu değiştirmek için değiştireceğiz diye bir şey yok. Tercihimiz böyle oldu" yanıtını verdi.