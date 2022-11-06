Video Spor Jorge Jesus, Galatasaray - Beşiktaş derbisini Nef Stadyumu'nda izledi | Video
Jorge Jesus, Galatasaray - Beşiktaş derbisini Nef Stadyumu'nda izledi | Video

Jorge Jesus, Galatasaray - Beşiktaş derbisini Nef Stadyumu'nda izledi | Video

06.11.2022 | 08:40

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçını takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mücadelenin ardından özel bir araçla stattan ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray - Beşiktaş derbisini takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, locada maç esnasında notlar alarak rakipleri hakkında bilgi topladı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Portekizli teknik adam, polis koruması eşliğinde özel araçla stattan ayrıldı.

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