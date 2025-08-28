Video Spor Jose Mourinho: "Bizden daha iyi bir takıma kaybettik" | Video
28.08.2025 | 09:05

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1-0 yenildikleri Benfica maçının ardından düzenlenen basın toplantısında “Avrupa Ligi çerçevesinde hazır bulunmamız önem taşıyor. Avrupa Ligi'nde iyi bir çizgimiz olmuştu. Glasgow'da penaltılarla elendik. Neredeyse çeyrek finale çıkacaktık. Orada da iyi ekipler bulunuyor ve biz de yolumuza orada devam edeceğiz” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off Turu'nda veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Benfica'nın daha iyi oynadığını ifade eden Mourinho, "Herhangi bir favori göstermeden sahaya kendimizi adayacağımızı söylemiştim. Benfica daha güçlü, daha tecrübeli, elinde farklı çözümler olan bir kulüp. Bu tarz maçları da bilen bir takım. Bunları söylemiştim. Tabii ki galip gelemememizin üzüntüsü içindeyiz ama bizden daha iyi bir takıma kaybettiğimizi söyleyebilirim. Birinci maçta her iki takım da eşitti, bu maçta ise Benfica daha iyiydi. İkinci yarıda belki biraz daha iyiydik. Maçı kontrol ettiğimiz esnada 10 kişi kaldık. Bu dakikadan sonra da oyunu kaybettik" yorumlarında bulundu.

'TALISCA'NIN KIRMIZI KARTI BİZİ OLUMSUZ ETKİLEDİ'
Mücadelenin ikinci yarısında daha iyi bir futbol sergilediklerini ifade eden Portekizli teknik adam, "Maçın ikinci yarısında zirveye doğru çıkmaya başladığımızda Talisca'nın kırmızı kartı bizi olumsuz etkiledi. Nelson'un maçın başında sakatlanmasını ve Talisca'nın kırmızı kartını mağlubiyetin unsuru olarak da sunmak istemiyorum" dedi.

'YOLUMUZA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEĞİZ'
UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi takımların olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa Ligi çerçevesinde hazır bulunmamız önem taşıyor. Avrupa Ligi'nde iyi bir çizgimiz olmuştu. Glasgow'da penaltılarla elendik. Neredeyse çeyrek finale çıkacaktık. Orada da iyi ekipler bulunuyor ve biz de yolumuza orada devam edeceğiz. İyi takımlar arasında Porto da var."

'KEREM İYİ BİR FUTBOLCU, GÜZEL BİR GOL ATTI'
Kerem Aktürkoğlu'nun golünün sorulması üzerine ise Mourinho, "Maçtan önce de Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili sorular sordular. Kendisi Benfica'nın sporcusu. İyi bir futbolcu, güzel bir gol attı. Takımına yardımcı oldu. Benfica bu golle turu geçti. Benfica'nın potansiyelli, fizik gücünün yüksek olduğunu gördük. Rios, Barrenechea gibi oyuncular, Fred gibi oyuncularımıza göre fizik gücü anlamında daha yüksek seviyede" diyerek sözlerini noktaladı.

