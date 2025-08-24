Video Spor Jose Mourinho'dan transfer açıklaması | Video
Jose Mourinho'dan transfer açıklaması | Video

Jose Mourinho'dan transfer açıklaması | Video

24.08.2025 | 08:47

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde ilk kez oynayan Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek’in iyi performans sergilediğini belirterek, "Onların performansı takımın performansı gibiydi. Takım sağlam performans sergiledi" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Onların göstermiş olduğu performans takımın performansı gibiydi. Takım sağlam performans sergiledi. Çağlar ikili mücadelelerin yüzde 100'ünü kazandı. İsmail de aynı şekilde. Top kazandıktan sonra temiz oynadı. İki futbolcu da çok iyilerdi, bundan dolayı mutluyum" diye konuştu.

"TRANSFERLE İLGİLİ KONUŞMUYORUM"
Kaleci transferi düşünüp düşünmediğine yönelik soruya Mourinho, "Transfer pazarıyla ilgili burada asla konuşmuyorum. Elimde olan oyuncularla çalışıyorum. Dolayısıyla yorum yapmıyorum" yanıtını verdi.

"BENCE ÇOK FAZLA POZİSYON ÜRETTİK"
Mourinho, takımın hücumdaki pozisyon üretme sıkıntısıyla ilgili soruya şöyle dedi:
"Buna daha fazla katılıyor olamam. Bugün çok fazla pozisyon ürettik. 4-5 gol atabilirdik. İlk yarı 1-1 bitmeyebilirdi. Çok daha fazla gol atabilirdik. 4. golün VAR protokolünü bilmiyorum. Bence çok fazla pozisyon ürettik."

"KOCAELİ'YE KARŞI POZİTİF DUYGUM VAR"
Yeşil-siyahlılara karşı Amrabat yerine İsmail Yüksek'in forma giymesine yönelik Mourinho, "Bugünkü farkı oluşturan şey İsmail oynaması değildi. Farkı oluşturan şey rakibimiz Benfica değil, Kocaeliydi. Kocaelispor'a çok pozitif duygular besliyorum. Onlara karşı yardımcı hoca olarak maç yaptım. Onlara karşı pozitif duygum var. Çok iyi organize olmuş bir takım. Sahada oldukları tutum, taraftarlarının destekleri harika. Benfica Şampiyonlar Ligi takımı. Kocaeli ise geçen yıl 1. Lig takımıydı. Farkı oluşturan şey takımlar arasındaki fark. Süper Lig'de kalmak için savaşacaklar" şeklinde konuştu.
Jose Mourinho, Türkiye'de teknik direktörlük yapmanın diğer çalıştığı ülkelere yönelik farkına, "Burada teknik direktör olmak daha zor. Burada teknik direktör futboldan en az anlayan kişi" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Jose Mourinho’dan transfer açıklaması | Video 13:12
Jose Mourinho'dan transfer açıklaması | Video 24.08.2025 | 08:47
Fenerbahçe’nin yeni transferi Edson Alvarez, İstanbul’a geldi | Video 00:44
Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, İstanbul'a geldi | Video 22.08.2025 | 15:53
Jose Mourinho: Oyunu çözebilecek çok fazla çözümümüz yok | Video 09:48
Jose Mourinho: "Oyunu çözebilecek çok fazla çözümümüz yok" | Video 21.08.2025 | 08:51
Mauro Icardi’nin Galatasaray taraftarıyla tartıştığı görüntüler ortaya çıktı! 00:38
Mauro Icardi'nin Galatasaray taraftarıyla tartıştığı görüntüler ortaya çıktı! 20.08.2025 | 11:08
Konyaspor’un yeni transferi Jackson Muleka, Konya’ya geldi | Video 01:23
Konyaspor'un yeni transferi Jackson Muleka, Konya'ya geldi | Video 20.08.2025 | 08:51
Mourinho’dan flaş sözler! Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim | Video 13:27
Mourinho'dan flaş sözler! "Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim" | Video 19.08.2025 | 16:30
Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi | Video 00:23
Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi | Video 19.08.2025 | 08:55
Jose Mourinho: Bugün bir duvara karşı oynadık | Video 05:53
Jose Mourinho: "Bugün bir duvara karşı oynadık" | Video 17.08.2025 | 08:36
Mauro Icardi’den Kerem Aktürkoğlu açıklaması | Video 05:30
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması | Video 13.08.2025 | 11:08
Jose Mourinho: Şampiyonlar Ligi’ne hazırım | Video 10:42
Jose Mourinho: "Şampiyonlar Ligi’ne hazırım" | Video 13.08.2025 | 09:12
Serdal Adalı’dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Türkiye’ye gelecekse Beşiktaş’ta oynamak istiyor | Video 01:03
Serdal Adalı'dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Türkiye'ye gelecekse Beşiktaş'ta oynamak istiyor" | Video 11.08.2025 | 16:09
Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla Cagliari’ye kiralandı | Video 00:16
Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralandı | Video 03.08.2025 | 16:40
Galatasaray’ın yıldızları Victor Osimhen ve Leroy Sane için Rams Park’ta imza töreni düzenlendi | Video 12:15
Galatasaray'ın yıldızları Victor Osimhen ve Leroy Sane için Rams Park'ta imza töreni düzenlendi | Video 03.08.2025 | 08:50
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan samimi açıklamalar! 01:36:06
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan samimi açıklamalar! 01.08.2025 | 06:11
Okan Buruk’tan transfer açıklaması! Osimhen sonrası önceliğimiz... 01:59
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Osimhen sonrası önceliğimiz..." 01.08.2025 | 06:10
Victor Osimhen Galatasaray’da! Evimdeyim, çok mutluyum! | Video 07:43
Victor Osimhen Galatasaray'da! "Evimdeyim, çok mutluyum!" | Video 31.07.2025 | 09:06
Ali Sami Yen kabri başında anıldı | Video 05:06
Ali Sami Yen kabri başında anıldı | Video 29.07.2025 | 12:48
Fenerbahçe’de Ali Koç’a büyük isyan: Çocuklar ağlıyor! Yeter artık… 01:02
Fenerbahçe’de Ali Koç’a büyük isyan: Çocuklar ağlıyor! Yeter artık… 26.07.2025 | 14:20
Solskjaer’in hayali Tüpraş Stadyumu’nda final oynamak | Video 16:47
Solskjaer'in hayali Tüpraş Stadyumu'nda final oynamak | Video 23.07.2025 | 16:07
Orkun Kökçü: İsterlerse sonuna kadar Beşiktaş’ta kalırım | Video 04:07
Orkun Kökçü: "İsterlerse sonuna kadar Beşiktaş’ta kalırım" | Video 23.07.2025 | 16:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY