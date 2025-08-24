Jose Mourinho'dan transfer açıklaması | Video 24.08.2025 | 08:47 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde ilk kez oynayan Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek’in iyi performans sergilediğini belirterek, "Onların performansı takımın performansı gibiydi. Takım sağlam performans sergiledi" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Onların göstermiş olduğu performans takımın performansı gibiydi. Takım sağlam performans sergiledi. Çağlar ikili mücadelelerin yüzde 100'ünü kazandı. İsmail de aynı şekilde. Top kazandıktan sonra temiz oynadı. İki futbolcu da çok iyilerdi, bundan dolayı mutluyum" diye konuştu.

"TRANSFERLE İLGİLİ KONUŞMUYORUM"

Kaleci transferi düşünüp düşünmediğine yönelik soruya Mourinho, "Transfer pazarıyla ilgili burada asla konuşmuyorum. Elimde olan oyuncularla çalışıyorum. Dolayısıyla yorum yapmıyorum" yanıtını verdi.

"BENCE ÇOK FAZLA POZİSYON ÜRETTİK"

Mourinho, takımın hücumdaki pozisyon üretme sıkıntısıyla ilgili soruya şöyle dedi:

"Buna daha fazla katılıyor olamam. Bugün çok fazla pozisyon ürettik. 4-5 gol atabilirdik. İlk yarı 1-1 bitmeyebilirdi. Çok daha fazla gol atabilirdik. 4. golün VAR protokolünü bilmiyorum. Bence çok fazla pozisyon ürettik."

"KOCAELİ'YE KARŞI POZİTİF DUYGUM VAR"

Yeşil-siyahlılara karşı Amrabat yerine İsmail Yüksek'in forma giymesine yönelik Mourinho, "Bugünkü farkı oluşturan şey İsmail oynaması değildi. Farkı oluşturan şey rakibimiz Benfica değil, Kocaeliydi. Kocaelispor'a çok pozitif duygular besliyorum. Onlara karşı yardımcı hoca olarak maç yaptım. Onlara karşı pozitif duygum var. Çok iyi organize olmuş bir takım. Sahada oldukları tutum, taraftarlarının destekleri harika. Benfica Şampiyonlar Ligi takımı. Kocaeli ise geçen yıl 1. Lig takımıydı. Farkı oluşturan şey takımlar arasındaki fark. Süper Lig'de kalmak için savaşacaklar" şeklinde konuştu.

Jose Mourinho, Türkiye'de teknik direktörlük yapmanın diğer çalıştığı ülkelere yönelik farkına, "Burada teknik direktör olmak daha zor. Burada teknik direktör futboldan en az anlayan kişi" dedi.