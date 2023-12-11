Video Spor Kocaeli Rallisi nefes kesti: Ortalığı tozu dumana kattılar
Kocaeli Rallisi nefes kesti: Ortalığı tozu dumana kattılar

Kocaeli Rallisi nefes kesti: Ortalığı tozu dumana kattılar

11.12.2023 | 17:47

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ayak yarışı olan ve bu yıl 40’ıncısı düzenlenen Kocaeli Rallisi, nefes kesen yarışlara sahne oldu.

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