Son dakika: Galatasaray'da Ghezzal ve Berkan Kutlu transferlerinde son durum ne?

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılarda Ghezzal, Berkan Kutlu ve Larsen'in transferleri için uğraş veriliyor. PSV karşısında 5-1'lik mağlubiyet alınması moralleri bir hayli bozdu. Gedson Fernandes için de görüşmeler sürüyor. Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, Galatasaray'daki son gelişmeleri değerlendirdi.