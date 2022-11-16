Türkiye - İskoçya maçı izle! TRT 1 ile Türkiye - İskoçya maçı CANLI İZLE | Video

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçı kapsamında bu akşam İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Mart ayında başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde hazırlıklarına devam eden milli takım, İskoçya karşısında galibiyet arayacak. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.