Hızlı ve çevik robot böcek geliştirildi! Görenleri şaşkına çeviriyor | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:12
Hızlı ve çevik robot böcek geliştirildi! Görenleri şaşkına çeviriyor | Video 05.07.2021 | 14:11
01:57
01:55
Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo aracı fırlattı | Video 30.06.2021 | 16:40
02:32
05:25
00:50
İşte ATMACA'nın vurduğu geminin son hali | Video 20.06.2021 | 13:28
01:46
Çin uzay istasyonunun çekirdek modülü "Tianhe" görüntülendi | Video 18.06.2021 | 14:00
00:45
İlk uçan yarış arabası Airspeeder Mk3 tanıtıldı | Video 18.06.2021 | 12:07
01:25
Çin'in uzay aracı Shenzhou-12 istasyona kenetlendi | Video 17.06.2021 | 16:12
01:19
01:42
Roketsan 33 yaşında | Video 14.06.2021 | 11:07
01:01
03:34
03:40
01:04
01:49
Robotların dansı hayran bıraktı | Video 31.05.2021 | 17:01
05:30
Teknoloji devi TCL, Tekirdağ’da akıllı telefon üretimine başladı | Video 30.05.2021 | 12:52
02:55
TOGG fabrikasının hızlı yükselişi sürüyor | Video 20.05.2021 | 12:02
00:53
Mars helikopteri Ingenuity’nin üçüncü uçuşunun 3D videosu yayınlandı | Video 13.05.2021 | 10:30
00:54
Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı VURAN TSK'nın emrinde | Video 12.05.2021 | 13:56
Böcekler duvarlara tırmanıp, tavanda baş aşağı dolaşabiliyorlar. Hızlı şekilde hareket edebiliyorlar. California Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı, böcekleri temel alarak bir çita çevikliğine sahip, engelli yolları bile kolayca geçebilen hızlı mini bir robot geliştirdi. Robot hızı ve kolayca yön değiştirebilmesiyle görenleri şaşkına çeviriyor.
Böcekler duvarlara tırmanıp, tavanda baş aşağı dolaşabiliyorlar. Hızlı şekilde hareket edebiliyorlar. California Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı, böcekleri temel alarak bir çita çevikliğine sahip, engelli yolları bile kolayca geçebilen hızlı mini bir robot geliştirdi. Robot hızı ve kolayca yön değiştirebilmesiyle görenleri şaşkına çeviriyor.