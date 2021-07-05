Video Teknoloji Hızlı ve çevik robot böcek geliştirildi! Görenleri şaşkına çeviriyor | Video

Hızlı ve çevik robot böcek geliştirildi! Görenleri şaşkına çeviriyor | Video

Hızlı ve çevik robot böcek geliştirildi! Görenleri şaşkına çeviriyor | Video
05.07.2021 | 14:11

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Böcekler duvarlara tırmanıp, tavanda baş aşağı dolaşabiliyorlar. Hızlı şekilde hareket edebiliyorlar. California Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı, böcekleri temel alarak bir çita çevikliğine sahip, engelli yolları bile kolayca geçebilen hızlı mini bir robot geliştirdi. Robot hızı ve kolayca yön değiştirebilmesiyle görenleri şaşkına çeviriyor.

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Böcekler duvarlara tırmanıp, tavanda baş aşağı dolaşabiliyorlar. Hızlı şekilde hareket edebiliyorlar. California Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı, böcekleri temel alarak bir çita çevikliğine sahip, engelli yolları bile kolayca geçebilen hızlı mini bir robot geliştirdi. Robot hızı ve kolayca yön değiştirebilmesiyle görenleri şaşkına çeviriyor.

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