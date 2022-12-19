Video Türkiye 105 mm havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN, TSK envanterine giriyor | Video
105 mm havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN, TSK envanterine giriyor | Video

105 mm havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN, TSK envanterine giriyor | Video

19.12.2022 | 14:20

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) iç güvenlik ve hava operasyonlarına destek amacıyla tasarlanan ve geliştirilen 105 mm havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN’ın ilk sevkiyatı gerçekleşiyor.

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TSK'nin talepleri doğrultusunda MKE mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilen BORAN, uluslararası standartlardaki 24 testten başarıyla geçti. Zorlu arazi koşullarında yapılan operasyonlarda TSK'nin elini güçlendirmek amacıyla geliştirilen BORAN, bin 780 kilo ağırlığı ile havadan ve karadan taşınarak istenilen araziye kısa sürede ulaştırılabiliyor ve 1 dakikada atışa hazır hale gelebiliyor. Atış Kontrol Sistemi ve gece-gündüz 360 derece atış kabiliyeti bulunan BORAN, eksi 32 ila artı 44 dereceye kadar hava koşullarında görev yapabiliyor. 17 kilometre etkili menzile sahip BORAN dakikada 6 atış yapabiliyor.

Dünyada az sayıdaki ülkede bulunan BORAN artık Türk Silahlı Kuvvetlerinin de envanterindeki önemli silah sistemlerinden biri olacak.

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