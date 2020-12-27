5.3'lük depremin ardından oluşan fay kırıkları görüntülendi

Elazığ'da 09.37'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Hazar Gölü'nde yüzey kırığı izleri görüldüğü öne sürüldü. Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde fay kırığının oluşturduğu izler suyun üzerinde görülebiliyor. 24 Ocak'ta Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde de bu izler Karakaya Baraj Gölü üzerinde görüntülenmişti.