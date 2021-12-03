Balıkesirli Sevim Yıldız'ın Başkan Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu: 'Koşturacağım senin için...'
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Bir program için Balıkesir'e gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yanına gelerek Başkan Erdoğan'la telefonda görüşmek istediğini söyleyen 68 yaşındaki Sevim Yıldız'ın hayali gerçek oldu. Yıldız, Başkan Erdoğan'a telefonda "Koşturacağım senin için 2023'te. Sabaha, akşama kadar uyumayacağım" dedi. İşte o anlar....