Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Şanlıurfa'da çiftçilere bedava elektrik sözü veren Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunarak, "Geçen haftalarda Şanlıurfa'ya gitmiş, kendince esip gürlemiş. Sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım demiş. Peki, çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Hatay, Adana, Antalya gibi şehirler sizin yönetiminizde. Yapın oralarda bedava." dedi. Erdoğan, belediye başkanlarına 'kibir' uyarısı da yaptı.