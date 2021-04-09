Canan Kaftancıoğlu erkeklerle birlikte aynı safta cenaze namazı kıldı
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Canan Kaftancıoğlu; koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan’ın cenaze namazına katıldı. Sancaktepe Sarıgazi Cemevi'nde kılınan cenaze namazına Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Gülhan'ın yakınları katıldı. Kaftancıoğlu’nun, ön safta erkeklerle birlikte aynı safta cenaze namazı kılması dikkat çekti.