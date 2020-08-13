Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalar (13 Ağustos 2020 Perşembe) | Video
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında konuştu. Doğu Akdeniz, CHP, Ayasofya gibi konularda değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında; koronavirüs mücadelesiyle ilgili de vatandaşlara önemli çağrılarda bulundu. (13 Ağustos 2020 Perşembe) İşte ayrıntılar...
Başkan Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında konuştu. Doğu Akdeniz, CHP, Ayasofya gibi konularda değerlendirmelerde bulunan Erdoğan yaklaşık 1 saatlik konuşmasında koronavirüs mücadelesiyle ilgili de vatandaşlara önemli çağrılarda bulundu. İşte ayrıntılar;