Video Türkiye Dünyaca ünlü Rize Ayder Yaylası doğal güzelliği korunarak yenileniyor | Video

Dünyaca ünlü Rize Ayder Yaylası doğal güzelliği korunarak yenileniyor | Video

Dünyaca ünlü Rize Ayder Yaylası doğal güzelliği korunarak yenileniyor | Video
16.08.2020 | 12:08

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki doğal güzellikleriyle ünlü Ayder Yaylası'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca önemli adımlar atılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Rize Ayder Yaylası'nda son yıllarda artan plansız ve çirkin yapılaşmanın önüne geçecek önemli adımlar atıyor.

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Hazırlanan projeler, Ayder Yaylası'nın doğal güzelliğini koruyacak, marka değerini artırarak geleceğe en doğal haliyle taşıyacak.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ayder'in doğal halini koruyacak ve çirkin görüntüleri ortadan kaldıracak "Ayder Yenileme ve Koruma Projesi" projesi hazırlandı.

Ayder'i kapsayan 21 bin 614 metrekarelik alan "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geçen yıl Ayder ziyareti sonrası festival alanı olarak bilinen alandaki görüntü kirliliğine sebep olan salıncakların tamamı kaldırılmıştı.

Yayladaki kaçak yapıların önüne geçmek ve doğal yapının bozulmasını önlemek amacıyla Bakanlık tarafından kamulaştırma işlemleri yapılırken hak sahibi vatandaşlarla görüşmeler sürüyor.

Ayder'in yolu ve altyapısı yenilendi

Diğer taraftan Ayder'in yolu ve altyapısı baştan aşağı yenilendi.

Toplam 13 kilometre uzunluğunda içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yapıldı. 24 kilometre uzunluğunda elektrik hattı döşenerek bu hattın tamamı yer altına alındı. 3 kilometre araç yolu yapıldı. 8 bin 500 metrekare bazalt kaldırım taşı döşendi.

Ziyaretçilerin can güvenliğinin sağlanması, olası kazaların önüne geçilmesi için de yol kenarına 1250 metre uzunluğunda korkuluk, 8 bin 500 metreküp taş duvar yapıldı ve mevcut duvarlar da güçlendirildi.

Yerel mimari esaslı konaklama birimleri yapılacak

Proje kapsamında Ayder'de kaçak yapıların tümü yıkılarak, yerel mimari esaslı konaklama birimleri yapılacak ve bu yapılar da belli bir alanda toplanacak.

Kaplıca bölgesi olarak bilinen mevcut termal otel yerine bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, yatay ve yöresel mimariye uygun, aynı zamanda kongre turizminin de yapılabileceği yeni termal otel inşa edilecek.

"Yerin altında olacak şekilde otopark yapılacak"

Ayder'e araç girişi de tamamen yasaklanacak.

Yaylanın girişine doğal yapıya ve yeşile zarar vermeyecek şekilde tamamen yerin altında olacak şekilde otopark yapılacak.

Ayrıca yapılacak atık su arıtma tesisiyle Ayder'deki derelere kirli suların deşarjının önüne geçilecek.

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