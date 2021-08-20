Video Türkiye Hava Durumu 20-08-2021

Hava Durumu 20-08-2021

Hava Durumu 20-08-2021
20.08.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 20-08-2021 01:30
Hava Durumu 20-08-2021 20.08.2021 | 08:00
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı 00:46
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı 19.08.2021 | 09:21
Hava Durumu 19-08-2021 01:30
Hava Durumu 19-08-2021 19.08.2021 | 08:00
IDEF’21’de Olgun ve İhbar’a yoğun ilgi | Video 02:24
IDEF’21’de Olgun ve İhbar’a yoğun ilgi | Video 18.08.2021 | 16:10
Milli silahlı drone sistemi ‘Songar’ tüm versiyonlarıyla İDEF21’de | Video 05:45
Milli silahlı drone sistemi ‘Songar’ tüm versiyonlarıyla İDEF21’de | Video 18.08.2021 | 14:41
Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü | Video 00:24
Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü | Video 18.08.2021 | 11:23
Milli Muharip Uçak, 15. Savunma Sanayii Fuarı’nda görücüye çıktı | Video 03:46
Milli Muharip Uçak, 15. Savunma Sanayii Fuarı’nda görücüye çıktı | Video 18.08.2021 | 09:58
Hava Durumu 18-08-2021 01:30
Hava Durumu 18-08-2021 18.08.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan Sivil, masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık 04:37
Başkan Erdoğan "Sivil, masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık" 17.08.2021 | 15:36
Başkan Erdoğan’dan İDEF’21 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar 13:45
Başkan Erdoğan'dan İDEF’21 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 17.08.2021 | 15:24
HDP’nin yasadışı etkinliğine 11 gözaltı 00:50
HDP'nin yasadışı etkinliğine 11 gözaltı 17.08.2021 | 15:22
Rus savaş gemisi ’Amiral Essen’ İstanbul Sarayburnu’na demirledi 02:59
Rus savaş gemisi 'Amiral Essen' İstanbul Sarayburnu’na demirledi 17.08.2021 | 12:34
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Afganistan açıklaması: Güvenliği sağladıktan sonra tahliyeler sürecek 02:39
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Güvenliği sağladıktan sonra tahliyeler sürecek 17.08.2021 | 11:43
Hava Durumu 17-08-2021 01:30
Hava Durumu 17-08-2021 17.08.2021 | 08:00
Afganistan’dan gelen tahliye uçağı İstanbul’a iniş yaptı 00:03
Afganistan’dan gelen tahliye uçağı İstanbul’a iniş yaptı 16.08.2021 | 17:07
Başkan Erdoğan Türkiye üretim ve ihracatta bir üst lige çıkıyor 04:39
Başkan Erdoğan "Türkiye üretim ve ihracatta bir üst lige çıkıyor" 16.08.2021 | 15:18
Başkan Erdoğan’dan Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 19:30
Başkan Erdoğan'dan Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 16.08.2021 | 15:10
MSB, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisi hale getirildiğini duyurdu | Video 00:36
MSB, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisi hale getirildiğini duyurdu | Video 16.08.2021 | 13:14
MSB’den son dakika açıklaması Hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. 00:46
MSB'den son dakika açıklaması "Hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." 16.08.2021 | 12:46
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey “Küllerinden yeniden yeşerteceğiz” 01:16
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey “Küllerinden yeniden yeşerteceğiz” 16.08.2021 | 12:44

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