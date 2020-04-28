İşte Türkiye'de son 24 saatte iyileşen hasta sayısı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 38 bin 308 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 861 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.