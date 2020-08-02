Kahraman müdürün çocukları! Üçü de emniyet müdürü oldu

Hakkâri Özel Harekât Şube Müdürü Ali Er, 1992 yılında şehit olduğunda geride 3 yetim bıraktı. Oğulları Eraslan, Volkan ve Erkurt Er babalarının izinden gidip polis oldu. Üçü de şimdi Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. Eraslan tıpkı babası gibi Özel Harekât’tan, ikizi Volkan siber suçlardan, Erkurt Er ise bölge trafikten sorumlu.