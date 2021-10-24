'Kitre bebek' vurgununda flaş gelişme! Altın suyuna batırılarak imal edilmiş!

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Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği mest etti | Video 24.10.2021 | 11:31
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Hava Durumu 24-10-2021 24.10.2021 | 08:00
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Başkan Erdoğan Eskişehir programı kapsamında vatandaşlara seslendi 23.10.2021 | 16:53
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Başkan Erdoğan "Sen anasın da Yasin Börü'nün anası ana değil mi?" 23.10.2021 | 16:42
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Türkiye - Azerbaycan Ortak Medya Platformu’nun ilk toplantısı yapıldı 23.10.2021 | 15:18
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Cumhuriyet Gazetesi'nden vakıfları hedef alan skandal yalan haber! 23.10.2021 | 12:26
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Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Teknik çalışma başlatıldı 23.10.2021 | 09:45
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Dünya’nın gözü insansız deniz aracı ULAQ-SİDA’da | Video 22.10.2021 | 11:32
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Başkan Erdoğan Türk dünyasına flaş çağrı! Güç birliği yapmalıyız 22.10.2021 | 11:01
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Hava Durumu 22-10-2021 22.10.2021 | 08:00
Sabah Gazetesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kitre bebek vurgununun peşini bırakmıyor. 11 bin 500 TL’ye alınan kitre bebeğin fotoğrafına SABAH ulaştı. 85 cm boyutunda imal edilen Beypazarı Gelini temalı bebeğin, altın suyuna batırılarak imal edildiği öğrenildi.