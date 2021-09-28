Koronavirüste yeni tedbir: HES yerine aşı kartı dönemi

Pandemiyle mücadelede aşıya teşvik için iki önemli adım planlanıyor. Öncelikle lokanta, kafe, AVM gibi yerlere girişte vatandaştan HES kodu yerine aşı kartı istenmesi gündemde. Ayrıca, aşıyla ilgili endişe taşıyanları ikna için yerli aşı Turkovac üzerinden büyük bir kampanya yapılacak.