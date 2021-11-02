MHP Lideri Devlet Bahçeli: CHP'nin 'Gizli Gündemini' ifşa edeceğiz

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Arkadaşlarıma talimatı verdim diyen Bahçeli yeni yol haritasını da açıkladı. 2023'e kadar çalmadık kapı bırakmayacaklarını belirten Bahçeli, "CHP'nin gizli gündemini, halka doğrudan anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum." ifadelerini kullandı.