Milyonların gözü Bilim Kurulu toplantısı kararlarında! Uğur Şahin müjdeleri bizzat açıklayacak
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Türkiye, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme sürecine girdi. Tam kapanma tedbirleri ile salgın büyük ölçüde kontrol altına alındı ve vaka sayısı 15 binin altına geriledi. Gelen son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin de çevrimiçi katıldı. Toplantıda vaka sayılarının durumu ve kademeli normalleşme sürecinin ele alınması beklenirken, Uğur Şahin'in de müjdeli haberleri bizzat vermesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...