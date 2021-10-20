Video Türkiye Müge Anlı’da ikinci ‘Palu ailesi’ vakası! Müge Anlı gerçekleri ortaya çıkardı: Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip...
Müge Anlı’da ikinci ‘Palu ailesi’ vakası! Müge Anlı gerçekleri ortaya çıkardı: Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip...

Müge Anlı’da ikinci ‘Palu ailesi’ vakası! Müge Anlı gerçekleri ortaya çıkardı: Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip...

20.10.2021 | 20:52

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Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin kanalı ATV'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün farklı olay ve konular ele alınıyor. Müge Anlı'nın bugünkü bölümünde, Mehmet Karahan'ın şüpheli bir şekilde kaybolması ele alındı. Türkiye'nin konuştuğu Mehmet Karahan'ın şüpheli kaybında, Müge Anlı'ya başvuran Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti. İzleyenleri hayrete düşüren olay sırasında evde tutsak olduğu için kimseden yardım isteyemediğini anlatan Karadağ'ın bu ifadelerinin doğru olmadığı ortaya çıktı. İşte Müge Anlı'nın ikinci Palu ailesi benzetmesi yaptığı olayla ilgili son dakika gelişmeleri.

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